أبها 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسرعى محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، الأمسية الثقافية الجنوبية التي أقامتها بلدية المحافظة بمركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري ضمن فعاليات صيف أحد رفيدة ١٤٤٠هـ، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني، وعدد من رؤساء البلديات ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ورجال الأعمال.وبدأت الأمسية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاركت أندية الحي بالمحافظة بأبوريت إنشادي بعنوان: "تعلمكم ترفيه"، شارك فيه أكثر من ٣٥ طالباً، حيث تنوع البرنامج بين الأداء الفني والإلقاء الإبداعي، صاحبه مشاركة الطلاب بعروض فنية فلكلورية حازت على إعجاب الجمهور.بعد ذلك استمع الحضور إلى عدد من القصائد الشعرية بهذه المناسبة، ثم قدمت لوحات فنية وموروث شعبي يمزج بين تراث الماضي ونغم الحاضر في أوبريت "نور ومنار "، تضمن حب الوطن ودعم القيادة وتجديد العهد و الولاء ودعم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، من خلال أربع لوحات شملت "المدقال، القزوعي، الخطوة، العرضة"، ثم اختتمت الأمسية بعرضاً للألعاب النارية التي ملأت سماء ساحة الاحتفال.// انتهى //13:07ت م0068