دكا 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 300 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية بنجلاديش الشعبية اليوم بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية ببنجلاديش حرقان بن هويدي بن شوية ، ونائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دكا ألفا باه .ووقعّ برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدين في بنجلاديش.وتعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت اليوم جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في بنغلاديش .// انتهى //13:11ت م0072