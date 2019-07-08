الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسانطلق معسكر المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة في مدينة بيدقوش البولندية استعداداً للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل وبطولة العالم للشباب التي ستقام في سويسرا نهاية شهر يوليو الجاري.وضمت بعثة الأخضر للمعسكر 6 لاعبين هم (فهد الجنيدل، وجمعان الزهراني، وعبدالرحمن القرشي، وهاني النخلي، ونور الصناع، وعلي النخلي )، يجرون تدريباتهم اليومية في مجمع زافيشة الرياضي تحت إشراف المدربين عبدالله مشراوي وعبدالله مجرشي وعماد حامضي.وسيتخلل المعسكر المشاركة في ملتقى بولندا الدولي والجائزة الكبرى التي ستقام في نفس المجمع الرياضي خلال الفترة من 29 حتى 21 من شهر يوليو الجاري.// انتهى //13:13ت م0074