الدمام 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عودة ضخ المياه المحلاة إلى مدن الدمام والخبر والقطيف ومراكزها ورأس تنورة، وذلك بعد إصلاح شركة مرافق لانكسار خط نقل المياه المنتجة، الذي كان يغذي خزانات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الجبيل خلال الخمسة أيام الماضية.وأوضح رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي بن دبشي الشراري، أن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية تضخ حاليًا الكميات المعتادة للعملاء البالغة 820 ألف متر مكعب يوميًا إلى جميع الأحياء التي كانت تصلها المياه المحلاة.ولفت الشراري إلى إيقاف تشغيل الآبار التي تم الاستعانة بها أثناء أعمال الصيانة الطارئة في الخط الناقل من شركة مرافق، مبينًا أنها أدت دورها التعويضي ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، إضافة إلى الصهاريج التي دعم بها العملاء خلال ذات الفترة.يذكر أن شركة المياه الوطنية تعمل وفق خطط وبرامج تنفيذية لتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية وزيادة نسب التغطية للمياه المحلاة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في ظل ثبات المصادر، مع تعزيز منظومتها بمشاريع داعمة ضمن برنامجها لتحسين جودة مياه الشرقية.// انتهى //13:14ت م0075