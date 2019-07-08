جيزان 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسبدأت وكالة جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال ممثلة في إدارة تنمية الموارد البشرية اليوم، تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية ضمن سلسلة البرامج التدريبية النوعية السلوكية والتنظيمية والتقنية، قدمها كادر من منسوبي الجامعة الأكاديميين والإداريين والفنيين، وفق مفهوم الخدمة المجتمعية.وأوضح مدير تنمية الموارد البشرية أحمد بن هادي الأصم، أن الدورات المنفذة في مجالات "مهارات التعامل مع الجمهور" و "الولاء والانتماء الوظيفي" و "بناء فرق العمل", تهدف لتلبية الاحتياجات التدريبية لكافة منسوبي الجامعة, مؤكداً حرص الجامعة على الاستمرار في تنفيذ البرامج مما يسهم في تطوير جميع الإداريين في الجامعة تحقيقا لرؤية المملكة 2030.// انتهى //13:16ت م0076