أبوظبي 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم, اتصالاً هاتفياً من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون التي تجمع البلدين وسبل تنميتها في المجالات كافة, إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:22ت م0077