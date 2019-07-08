ضمد 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واستفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر اليوم, فرع الإدارة بمحافظة ضمد، مطلعاً على سير العمل بمشروعات خدمات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ومشروعات الصيانة والتشغيل بمحافظة ضمد والمراكز والأحياء والقرى التابعة لها.واستهل مدير عام خدمات المياه بجازان الجولة بلقاء محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق, وأعضاء المجلس المحلي وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة, وبحث معهم الموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المياه بالمحافظة ومتابعة مشروعات الصيانة والتشغيل، وغيرها من الموضوعات التي تهم عمل المياه بالمحافظة.كما تفقد مدير عام مياه جازان خلال الجولة فرع خدمات المياه بضمد, حيث ألتقى مدير فرع المياه بضمد عبدالله سحاري ومنسوبي الفرع, مطلعاً على الخدمات المقدمة للأهالي وسير العمل ومراحل الإنجاز بمشروعات خدمات المياه المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظة ضمد والمراكز والقرى التابعة لها.// انتهى //13:23ت م0078