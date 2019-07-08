الطائف 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق08 يوليو 2019 م واسأعلنت جامعة الطائف عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أرقام المرشحين والمرشحات لدخول المقابلات الشخصية للوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، التي سبق أن فُتح باب التقديم عليها يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر رمضان الماضي.وأوضحت الجامعة أن المقابلات الشخصية ستجرى خلال يومي الاثنين و الثلاثاء 12 و13 ذي القعدة 1440، الموافقان 15 و16 يوليو 2019، وذلك في مكتب وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير بمقر الجامعة بالحوية بالنسبة للرجال، وفي الطابق الأول بمبنى (15) في مقر الطالبات بالحوية.وأكدت حرصها الشديد على شغل وظائفها الأكاديمية بالكوادر السعودية المؤهلة علمياً لشغل تلك الوظائف، لاسيما من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.وفي هذا الصدد عينت الجامعة، من خلال المسابقات الوظيفية، 80 مرشحاً على وظيفة أستاذ مساعد، و53 على وظيفة محاضر، و 77 على وظيفة معيد، أكثرهم من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عدا عن تعيين أوائل الكليات كل عام في وظائف الإعادة، والذين بلغ عددهم الإجمالي 48 معيداً في ثلاثة أعوام، بواقع 16 معيداً في كل عام.إضافة إلى من سبق تعيينهم، أعلنت الجامعة في شهر رمضان الماضي عن وظائف أكاديمية شاغرة أو مشغولة بمتعاقدين في 78 تخصصاً بمختلف الكليات والأقسام العلمية.// انتهى //14:51ت م0131