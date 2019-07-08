الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الطائي بمنطقة حائل بعد إعادة تشكيله، برئاسة ناصر بن يوسف الحماد، وعضوية ماجد بن محمد الرضيمان (نائباً للرئيس) , وعمر بن عبدالعزيز السيف (أميناً عاماً), ومتعب بن سلمان الصقري (أميناً للصندوق) وسعود بن سلطان السليمان وبندر بن علي المفضلي الشمري.كما اعتمد سموه مجلس إدارة نادي الريان بمنطقة حائل لمدة 4 سنوات،برئاسة محمد بن ضيدان التميمي، وعضوية مرشد بن دحيم العامر (نائباً للرئيس) ,ومطلق بن مهوس المهوس (أميناً عاماً), وسعدون بن مرشد التميمي (أميناً للصندوق), وخالد بن فهد التميمي, وعيسى بن عبيد التميمي, وعبدالعزيز بن راشد التميمي.// انتهى //14:52ت م0132