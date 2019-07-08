الدمام 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق08 يوليو 2019 م واستستضيف غرفة الشرقية في الـ 18 من يوليو الحالي، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس سعود بن حمدان الذكري، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.وأوضح رئيس لجنة المقاولين بالغرفة حمد بن حمود الحماد، أن اللقاء يجمع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية, مع رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أهمية اللقاء من خلال الأسئلة والاستفسارات التي ستطرح في موضوع التصنيف للمقاولين، لافتا إلى أن المشروع الذي تتبنّاه وزارة الشؤون البلدية والقروية يهدف إلى ضمان استمرار العطاء لقطاع المقاولين، واستمرارية العمل والحد من التعثر في المشروعات.// انتهى//14:52ت م0133