الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسوصف فضيلة القاضي بالمحكمة العليا الشرعية في القدس الشريف بفلسطين الدكتور ماهر خضير, أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً بالمكرمات الملكية المقدرة لعائلات الشهداء الذين ضحوا من أجل فلسطين والقدس، مشيراً إلى أن هذه الاستضافة امتداد للكرم والدعم المعهود لأهل فلسطين من قيادة المملكة العربية السعودية التي تولي فلسطين عناية خاصة .وقال:" إن فلسطين وشعبها في كل مكان في الضفة الغربية وفي غزة والقدس يكنون كل الاحترام والتقدير والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على كل ما يقدمه من أجل فلسطين وشعبها ومن أجل القدس.وثمن الدكتور خضير, الجهود التي تقدمها المملكة لرعاية وخدمة حجاج بيت الله الحرام والاستعدادات والخدمات التي أعدتها لاستقبال ضيوف الرحمن الذين يتوافدون على الديار المقدسة من كل أنحاء العالم، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخائها واستقراراها.// انتهى //14:56ت م0135