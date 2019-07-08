سكاكا 06 ذو القعدة1440هـ الموافق 08 يوليو2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم مديرعام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.واستمع سمو نائب أمير الجوف من الدكتور الشهراني لنبذة عن سير العمل في مستشفيات وقطاعات الصحة بالمنطقة، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين .ونوه سموه بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - للقطاع الصحي في المنطقة ومحافظاتها.وأعرب الدكتور الشهراني عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما المستر للقطاع الصحي بمنطقة الجوف.//انتهى//14:57ت م0136