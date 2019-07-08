بريدة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق08 يوليو 2019 م واسسجلت برامج التطوير المهني الصيفي التعليمي للمعلمين والمعلمات والمنفذة في الإدارة العامة للتعليم بالقصيم حضورًا لافتاً ومميزاً مع انطلاقتها, والتي نفذت بمقر إدارة التدريب التربوي وعدد من مكاتب التعليم خلال الفترة الممتدة من ٤-٢٩ /١١/ ١٤٤٠ ﮪ، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر.وأطلع الجاسر على سير برامج التدريب الصيفية في القاعات التدريبية التي تأتي ضمن مشروع برامج التطوير المهني الصيفي التعليمي للمعلمين والمعلمات، مشيدًا بالدافعية والإيجابية لدى المتدربين والمتدربات وحرصهم على التطوير المهني من خلال الانضمام لبرامج ‫التدريب الصيفي، مؤكدًا أن هذا البرنامج ما هو إلا استثمار وتطوير للعنصر البشري في المشهد التعليمي، واستغلال وقت الإجازة الصيفية بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية ، مقدمًا شكره وتقديره لمدير ومديرة التدريب التربوي بالإدارة العامة لتعليم القصيم ولكافة المدربين والمدربات، نظير الإعداد الجيد والحضور الفاعل مع انطلاقة برامج التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية بما يحقق أهداف برامج التطوير المهني التعليمي.من جانبه تابعت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) هيفاء بنت إبراهيم اليوسف سير برامج التدريب الصيفي بمقر إدارة التدريب والابتعاث ببريدة، مشيدةً على التفاعل والجدية من قبل جميع المتدربات وحرصهن على الاستفادة من برامج التطوير المهني التعليمي المقدمة.يذكر أن إدارة التدريب والابتعاث في الإدارة العامة للتعليم بالقصيم "بنين، بنات" اعتمدت 166 برنامجًا تدريبيًا تستهدف فيه ما يزيد عن 4700 متدربًا ومتدربة من مختلف التشكيلات المدرسية، تمتد لمدة أربعة أسابيع، حيث خصص 99 برنامجًا تدريبيًا منوعًا لـ 2680متدربًا من شاغلي الوظائف التعليمية في قطاع البنين، سيتولى تنفيذها 33 مدربًا من خلال أربع مقرات تدريبية تسهيلاً للمتدربين، تتمثل بمقر إدارة التدريب التربوي ومكاتب التعليم في شمال وجنوب بريدة وقصيباء، فيما خصص 67 برنامجًا تدريبيًا لـ 2088 متدربة من شاغلات الوظائف التعليمية في قطاع البنات سيتولى تقديمها 26 مدربة بمقر إدارة التدريب التربوي.// انتهى //15:02ت م0140