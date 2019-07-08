بيت لحم 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من محافظة بيت لحم بينهم أسير محرر.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: أحمد خالد العمور، وحسين محمد العمور وكلاهما من بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم، فيما اعتقلت على محمد عاطف عبيات من مدينة بيت لحم، علاوة على الاسير المحرر احمد اسماعيل صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وذلك عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.// انتهى //15:13ت م0141