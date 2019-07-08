جدة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الامارة بجدة ، قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي العميد معمر بن عبدالعزيز بن معمر .وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره لرجال الأمن الدبلوماسي على ما يقومون به من أعمال ، سائلاً الله لهم التوفيق.من جانبه أعرب العميد بن معمر عن شكره وتقديره لسموه ، مؤكداً حرصه وزملائه من منسوبي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.// انتهى //15:15ت م0142