عام / سمو نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
الاثنين 1440/11/5 هـ الموافق 2019/07/08 م واس
جدة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الامارة بجدة ، قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي العميد معمر بن عبدالعزيز بن معمر .
وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره لرجال الأمن الدبلوماسي على ما يقومون به من أعمال ، سائلاً الله لهم التوفيق.
من جانبه أعرب العميد بن معمر عن شكره وتقديره لسموه ، مؤكداً حرصه وزملائه من منسوبي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.
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15:15ت م
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