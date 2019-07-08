عرعر 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسافتتح مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم برامج التدريبي الصيفي في تعليم منطقة الحدود الشمالية بحضور المساعد للشؤون التعليمية عباس العنزي ، وذلك في مركز التدريب .وأوضح العثمان أن انطلاق فكرة مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية مواكبة لرؤية المملكة ، وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية والفترات الهادئة وفترة العودة، ودعماً لتوجهات الوزارةفي تحسين مخرجات التعليم، حيث قدم المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالشراكة مع مجموعة من الجامعات ومركز المبادرات وشركة تطوير للخدمات التعليمية وشركة تطوير لتقنيات التعليم والمراكز الأهلية والشركات المتخصصة عدداً من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي في مثل هذه الأوقات .وأكد العثمان أن إبراز أهمية التطوير المهني لكونه الأداة الأولى في تطوير الممارسات التعليمية وزيادة كفاءة النظام التعليمي.// انتهى //16:10ت م0185