سكاكا 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف, بزيارة عزاء لأسرة الحميد قدم خلالها تعازيه بوفاة فقيدهم خالد بن عقلاء الحميد -رحمه الله- .وكان في استقبال سموه لدى وصوله منزل أسرة الحميد شقيق الفقيد ثاني الحميد وابن الفقيد معالي الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد وأبناء الفقيد.ودعا سمو نائب أمير الجوف للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.من جانبه أعرب معالي الدكتور عبدالواحد الحميد باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//16:14ت م0186