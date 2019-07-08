الدرب 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليه 2019 م واسبدأت بلدية محافظة الدرب اليوم , استقبال طلبات الراغبين في الاستثماري بالعديد من الفرص والمواقع الاستثمارية في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية بالمحافظة، وذلك امتداداً لجهود البلدية في تطوير المنصة الاستثمارية والتنموية بالمحافظة.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي أن إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار بالمحافظة بلغت "٣٠" فرصة استثمارية متنوعة الأنشطة والاستخدامات الموزعة على عدد من المواقع بالدرب وستطرح في مناقصات عامة.وأكد حرص البلدية على توفير الفرص المناسبة للمستثمرين و رواد الاعمال من خلال الاستفادة من المواقع العائدة ملكيتها للبلدية في اطار مساهمتها لتفعيل دور القطاع الخاص وطرح فرص عمل جديدة تستوعب الايدي الوطنية ، مؤكدا بأن البلدية قد أعدت دراسات الجدوى لهذه الفرص والتي ستحقق عوائد استثمارية جيده , داعياً الراغبين في الاستثمار للإطلاع على تلك الفرص من خلال بوابة بلدي على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية.//انتهى//16:16ت م0187