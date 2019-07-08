الدمام 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسنظمت غرفة الشرقية اليوم ورشة عمل بعنوان "تعزيز تواجد المرأة في مناصب القيادة العليا ومجالس الإدارات"، التي تعقدها للرجال والسيدات، ضمن انشطة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال.وتهدف الورشة إلى استعراض مبادرة تمكين المرأة في المناصب القيادة، لتعزيز وتفعيل تواجد السيدات في مناصب القيادة العليا ومجالس الإدارة، وتحقيق المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال دعم تواجدها في مراكز صنع القرار، ونشر الوعي لدى اصحاب المنشآت بأهمية تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين وما له من آثار نوعية.وقد تناولت ورشة العمل العديد من الأهداف منها نشر الوعي لدى السيدات بأهمية تواجدهن ومشاركتهن بصنع القرار، والعمل على رفع مهارات ومعرفة وثقافة المرأة السعودية لكل ما تحتاجه في المناصب القيادية من خلال تقديم ورش العمل المتخصصة التي تسهم في تطوير إمكانياتها ومهاراتها.// انتهى //16:21ت م0189