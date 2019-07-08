الطائف 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إطلاق جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال موسم الطائف الذي ينطلق مع مطلع شهر أغسطس المقبل.ويأتي هذا الإعلان مواكباً لورشة العمل التأهيلية لمستوى جودة الخدمات المقدمة من قطاع الإيواء السياحي في محافظة الطائف، والتي تنظمها الهيئة غداً تحت رعاية الغرفة التجارية في الطائف، وفي حضور عدد من الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان السياحي، ومسؤولي الفنادق والوحدات السكنية في الطائف.وتهدف ورشة العمل إلى زيادة وعي المستثمرين في مرافق الإسكان السياحي بلائحة المخالفات وطرق تجنبها للوصول إلى تقديم أفضل خدمة للنزلاء والسواح.ووضعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عدداً من الشروط للترشح للحصول على جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال موسم الطائف، أبرزها؛ أن تكون الرخصة الصادرة من الهيئة سارية، وأن يتم التقيد بالاشتراطات ومعايير التصنيف وجودة الخدمة المقدمة، وعدم وجود شكاوى من النزلاء على المنشأة، وكذلك تطبيق هوية موسم الطائف، وتميز تقييم المنشأة من النزلاء.يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نظمت بالتعاون مع الغرفة التجارية في الطائف، الاجتماع التحضيري لعقد ورشة "استثمر في الطائف" مؤخراً، في حضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي عدد من الجهات المعنية بالسياحة والترفيه في المملكة ومنظمي الفعاليات.// انتهى //16:21ت م0190