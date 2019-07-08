جدة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليه 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، يُشرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ، حفل زفاف 1440 شاباً في ليلة فرح جدة يوم الخميس الـ 22 من شهر ذي القعدة الجاري ، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات .وقدّمت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة "زواج" ، التدريب الكافي والتأهيل المناسب للمتزوجين ليكونوا قادرين على تأسيس أسر مستقرة متماسكة -بإذن الله- ، كما يشارك أهالي العرسان وضيوفهم في رسم صورة استثنائية للحفل الذي تنظمه في دورته العشرين ، بهدف نشر ثقافة التيسير في أمور الزواج ، وتطوير الشراكة بين القطاع الخاص والجمعية في دفع عجلة التنمية الاجتماعية .ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية زواج أحمد العمري ، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من رعاية واهتمام بالعمل الخيري في المملكة والذي دفع بالجمعيات الخيرية إلى الارتقاء بخدماتها ودورها في المجتمع لتلمس جميع احتياجات المجتمع مكملة الدور الرئيسي للقطاع الحكومي والقطاع الخاص ، وللسعي في تحقيق رؤية 2030 .وثمن العمري ، دعم أمير منطقة مكة المكرمة ، ورعايته لحفل فرح جدة في دورته العشرين ، قائلاً : "ليس مستغرباً على سموه الكريم أن يدخل البهجة والسعادة إلى قلوب 1440 عريساً ، فقد اعتدنا سنوياً على رعاية سموه ، واحتفائه بأبنائه وبناته ، ودعمه المتواصل لأنشطة الجمعية وبرامجها"، لافتاً إلى أن هذا الاحتفال يدخل ضمن برنامج "كيف نكون قدوة" للحث على تيسير الزواج للشباب والتخفيف من الأعباء والتكاليف المالية للزواج والتأكيد على التكافل والتكامل بين جميع أفراد المجتمع .يُذكر أن الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة ساهمت منذ نشأتها قبل 30 عاماً على تزويج أكثر من 86 ألف شاب وفتاة .// انتهى //16:31ت م0191