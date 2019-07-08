عام / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي قائد القوات البحرية الأمريكي
الاثنين 1440/11/5 هـ الموافق 2019/07/08 م واس
عمّان 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس
التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق بحري جيمس مالوي، الذي يزور الأردن حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.
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16:35ت م
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