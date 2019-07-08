الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسافتتح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل في الرياض اليوم ، مشروع تطوير التربية الخاصة الذي يستهدف تأهيل 945 مدرباً مركزيا لتدريب أكثر من 15 ألف معلم ومعلمة في جميع أنحاء المملكة .وبلغ عدد البرامج المنفذة بالمرحلة الأولى في الرياض 12 برنامجاً تدريبياً في مجال التربية الخاصة و3 برامج في مجال الطفولة المبكرة، في جميع مدن ومحافظات المملكة .وذكر الدكتور المقبل أن البرنامج يأتي كأحد البرامج المهمة التي يعمل عليها المركز مع الإدارة العامة للتربية الخاصة، وبالشراكة مع شركة تطوير القابضة، موضحا أن البرنامج يمس العديد من الجوانب المهمة في التربية الخاصة، مع التركيز على إعداد المعلمين وتأهيلهم بحزمة من البرامج التدريبية التي ينتقلون بعدها لممارسة التدريب في المناطق والمحافظات في مختلف الفئات المستهدفة من البرنامج، إضافة إلى تدريب زملائهم في الميدان، متمنيا أن يكون هناك انعكاس على الأدوار التي يقوم بها المدربين بما يحقق الأثر الإيجابي على نواتج التعلم للفئات المستهدفة .// انتهى //16:42ت م0195