القاهرة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات مستوى 6ر648 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 7ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 720 مليون جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 22ر0% ليبلغ مستوى 33ر14043 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 46ر2% ليبلغ مستوى 26ر556 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 2% ليبلغ مستوى 58ر1435 نقطة.// انتهى //16:51ت م0198