طرابلس 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسبحث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، مع عمداء البلديات الليبية المنتخبين حديثًا احتياجات مدنهم.وأكد البرنامج، تقديم الدعم اللازم لتلك البلديات، ومساعدتهم في عرض احتياجاتهم على الشركاء الدوليين، وفق بيان لبرنامج الأمم المتحدة.مما يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مبادرة البرنامج لمساعدة المجالس البلدية التي انتخبت حديثًا، لرفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة لليبيين.// انتهى //17:24ت م0211