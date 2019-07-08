بروكسل 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأكد الاتحاد الأوروبي أن نية تركيا المعلنة لإجراء عملية حفر جديدة بشكل غير قانوني إلى الشمال الشرقي من قبرص تشكل مصدر قلق بالغ.وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان باسم الدول الأعضاء إن عملية الحفر الثانية المخطط لها، بعد شهرين من بدء عمليات الحفر المستمرة غرب قبرص تعد تصعيدًا غير مقبول ينتهك سيادة قبرص.ودعا البيان السلطات التركية، مرة أخرى إلى الامتناع عن هذه الأعمال، والتصرف بروح من حسن الجوار واحترام سيادة جمهورية قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي.وشدد البيان الأوروبي على إن إجراءات تركيا المستمرة لها تأثير سلبي خطير على نطاق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وفقًا لتكليف المجلس الأوروبي، فإن المفوضية وخدمة العمل الخارجي على وشك تقديم خيارات إلى المجلس لاتخاذ التدابير المناسبة وسوف يرد الاتحاد الأوروبي بشكل مناسب وبتضامن تام مع قبرص.// انتهى //18:14ت م0216