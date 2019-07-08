محايل 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واستفقد محافظ المجاردة سعيد بن علي دلبوح اليوم, مركز الرعاية الصحية الأولية التابع للمحافظة, وذلك ضمن جولاته على عدد من المرافق بالمحافظة.واطلع المحافظ خلال الجولة التفقدية على آلية سير العمل بمركز الرعاية الصحية والخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة .وأكد أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير للوقوف على المرافق، وبمناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم، وبحث معالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم.// انتهى //18:19ت م0218