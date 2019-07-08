طرابلس 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسبحث مسؤولون بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الليبية، مع وفد الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، برنامج الوكالة بعنوان "تنمية قدرات السلطات المركزية والمحلية الليبية لتحسين تقديم الخدمات".وناقش الطرفان أيضًا، برنامج تدريب مسؤولين في 23 بلدية، المتضمنة في برنامج الاستقرار والتعافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة اليوم.// انتهى //18:27ت م0220