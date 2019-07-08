أبهـا 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليه 2019 م واساستقبلت خدمة " عون "، التي تقدمها أمانة منطقة عسير، أكثر من 16 بلاغاً منذ تدشينها الأسبوع الماضي .وأوضح أمين منطقة عسير أن هذه الخدمة تأتي ضمن رؤية الأمانة وبلدياتها في تنفيذ مبادرة حسن الوفادة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .وتهدف خدمة "عون" إلى تقديم خدمة المساعدة على الطريق في جميع مدن ومحافظات المنطقة على مدار الساعة، وفي جميع أيام الأسبوع مجاناً لمساعدة قائدي المركبات في حال حدوث أي اضطرار للتوقف سواء لإصلاح عجلة أو نفاذ وقود أو أي أعمال ميكانيكية أخرى يمكن معالجتها بالموقع, إضافة إلى أن هذه المبادرة يقوم عليها فنيين مدربين ومؤهلين للتعامل مع مثل هذه الحالات .وعن آلية وصول فريق المساعدة للموقع، أكد أنه بعد استلام الأمانة للبلاغ عبر الرقم الموحد " 0535635173 " بعمليات الأمانة، يتم تمريره للفرق المختصة في نطاق المنطقة الجغرافية لمباشرته, لافتاً النظر إلى أن مبادرة " عون " تخدم نحو 81 موقعاً موزعاً على كافة منطقة عسير، وتم دعم هذه الخدمة بأكثر من 96 من القوى البشرية والكوادر المؤهلة مدعمين بنحو 45 مركبة صيانة متنقلة.// انتهى //18:29ت م0222