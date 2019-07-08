الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليه 2019 م واسأقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) دورة في "مبادئ وأساسيات الأمن السبراني"، قدمها المهندس ياسر بن صالح الجاسر، بحضور موظفي الإدارة العامة للجمعية.وتضمنت محاور الدورة، التعريف بالأمن السبراني وأهميته في حفظ معلومات وبيانات المنشأة والأفراد، إضافة إلى أخطر أساليب الاختراق والهجمات الإلكترونية ، وعرض نماذج من الهجمات الإلكترونية التي كبدت كبرى الشركات العالمية خسائر فادحة، وتم تسليط الضوء على طرق تسريب البيانات وأساليب الحماية ، وحماية كلمة المرور ، وعرجت الدورة على جهات الأمن السيبراني في السعودية.وأوضحت الجمعية أنه سيتم تقديم الدورة يوم غد الثلاثاء لموظفي فروع الجمعية بمدينة الرياض، وعرضها بعد غد الأربعاء عبر بث مباشر على قناة الجمعية في اليوتيوب كي يتمكن موظفي فروع الجمعية بمحافظات الرياض من الاستفادة ، وسيتم بإذن الله تسجيل الدورة وإتاحتها مستقبلاً للجميع عبر قناة الجمعية في اليوتيوب وعبر البوابة الإلكترونية.وتأتي هذه الدورة في إطار حرص جمعية " إنسان " على تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات لموظفي الجمعية ونشر المعرفة التقنية، سيما وأن الجمعية تسعى للتحول الإلكتروني في جميع تعاملاتها وتسخير القنية العصرية لخدمة المستفيدين .// انتهى //18:30ت م0224