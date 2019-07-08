الباحة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأكد معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، نجاح الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية في إرساء بنية رقمية قوية مكنتّ المملكة من دخول قوائم الدول الأكثر نضوجاً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً معاليه إلى أن التحول الرقمي يشكل عنصراً رئيسياً في رؤية المملكة 2030 التي عززت من مكانة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مبيناً معاليه أن الوزارة تعمل مع الجهات الشقيقة والشركاء في القطاع على دعم هذه الرؤية عبر تعزيز البنية التحتية الرقمية وايصال الخدمات وصولاً لتحقيق هذا التحول المنشود.جاء ذلك لدى زيارة معاليه اليوم منطقة الباحة للوقوف على سير العمل في خطط ومشروعات الوزارة الجاري تنفيذها في المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص، والهادفة إلى نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي بالقرى والهجر النائية، وخدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية في المناطق الحضرية التي تأتي كجزء من مبادرات نشر النطاق العريض ضمن برنامج التحول الوطني ومساعي الوزارة الهادفة إلى تحقيق رؤية 2030 المتضمنة توفير بنية تحتية رقمية قوية في أرجاء المملكة كافة، تسهم في الوصول إلى التحول الرقمي المنشود لبناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر ومستقبل أفضل للمملكة.وثمن معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال اطلاعه على المشاريع الجاري تنفيذها حالياً بالمنطقة دور شركة الاتصالات السعودية (STC) وحرصها على دعم توجهات الوزارة الإستراتيجية وتنفيذ مبادراتها، كاشفاً أنَّ هذه المشاريع تستهدف الوصول إلى ما يقارب 17 ألف مسكن متصل بشبكة الألياف الضوئية في المدن والمناطق الحضرية, كما تستهدف الوصول إلى ما يفوق 20 ألف مسكن مغطى بالنطاق العريض اللاسلكي عبر تقنية الجيل الرابع ((4Gبالقرى والهجر يستفيد منها أكثر من 120 ألف مواطن ومقيم وذلك بنهاية 2020, حيث تم إلى الآن إيصال أكثر من 16 ألف مسكن بالألياف الضوئية وأكثر من 3300 مسكن بالجيل الرابع ( 4G ) .تجدر الإشارة إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يشهد تطورات متلاحقة ترصدها التقارير المحلية والعالمية، بينت بجلاء نجاح التوجهات الاستراتيجية الثاقبة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخبرات التشغيلية الواسعة التي تتمتع بها شركات الاتصالات، وكذلك الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم ومراقبة هذا القطاع الحيوي الهام.// انتهى //18:30ت م0225