القاهرة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في القاهرة, رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا، الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى.وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كافة المجالات وبما يحقق النفع المشترك لشعبي البلدين.كما تم التأكيد على أهمية العمل على بحث آليات وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يقدر بحوالي 47 مليون دولار ولا يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.// انتهى //18:51ت م0231