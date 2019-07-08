الدمام 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واستُنظّم غرفة الشرقية بالدمام بعد غد محاضرة بعنوان "ما لا يسعك جهله في التقنية", ضمن برامجها وأنشطتها، وذلك في مقر الغرفة بالدمام.وتتطرق المحاضرة التي يقدمها المتخصص في مجال التقنية عبدالعزيز بن أحمد الحمادي, إلى عدد من الموضوعات والجوانب التقنية التي ينبغي للإنسان أن يتقنها أو يتعاطى بها، حتى لو لم يكن متخصصا في تقنية المعلومات والاتصالات.وأوضح رئيس لجنة الاتصالات والتقنية وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ناصر بن راشد آل بجاش أن غرفة الشرقية تبرز كل ما هو جديد ومفيد في مجال التقنية المتجدد دائمًا, وأن هذه المناسبات تُعد من ضمن أنشطة لجنة الاتصالات بالغرفة لهذا العام.// انتهى //19:20ت م0237