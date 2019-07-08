عرعر 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واستشارك ‏جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية في تنفيذ مبادرة "صيفنا مهارات" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية .وتهدف المبادرة إلى استثمار الأوقات الحرة المتاحة للطلاب والطالبات وشباب المنطقة خلال الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية, حيث ستقيم الجمعية عدد من الفعاليات وورش العمل التدريبية،في مجال التصوير الضوئي ، والفن التشكيلي ، والخط العربي ، والفنون المسرحية ، والشعر بالإضافة إلى برامج نسائية .// انتهى //19:53ت م0242