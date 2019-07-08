رام الله 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم، في مدينة رام الله، مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (سيسريك) نبيل دبور، والوفد المرافق له.وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية الدور الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المختلفة بما فيها مركز (سيسريك) في بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية.وثمن الرئيس عباس، أهمية دعم مدينة القدس ومؤسساتها والذي سينعكس إيجابا على دعم صمود أهلها.// انتهى //19:59ت م0244