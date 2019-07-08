جدة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليه 2019 م واسقدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، تعازيه لأحمد الحمدان في وفاة شقيقته .وعبَّر الأمير سعود بن عبدالله خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيدة اليوم عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.فيما عبّر ذوو الفقيدة عن شكرهم لسمو مستشار أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته .// انتهى //20:39ت م0249