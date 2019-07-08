مكة المكرمة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس الحزب الحاكم المسؤول عن شؤون الحج بجمهورية موريشيوس شوكت سودهن، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، والمشرف العام على مكتب الوزير محمد بن صالح الشارخ.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج، والترتيبات والخدمات المقدمة للحجاج القادمين من جمهورية موريشيوس بموسم الحج لهذا العام 1440هـ.من جانبه أشاد المسؤول عن شؤون الحج بموريشيوس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- لرعاية ضيوف الرحمن وتوفير كافة الخدمات والإمكانات، لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.// انتهى //20:40ت م0251