سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يلتقي بوزير الشؤون الخارجية الهندي
الاثنين 1440/11/5 هـ الموافق 2019/07/08 م واس
نيودلهي 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في نيودلهي اليوم بوزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار .
و بحث خلال اللقاء العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة وغيرها من المجالات المشتركة بين البلدين وأوجه تطوير وتعزيز آفاقها في شتى المجالات , إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك .
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