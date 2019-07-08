نيودلهي 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في نيودلهي اليوم بوزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار .و بحث خلال اللقاء العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة وغيرها من المجالات المشتركة بين البلدين وأوجه تطوير وتعزيز آفاقها في شتى المجالات , إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //21:05ت م0253