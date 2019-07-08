سياسي / إصابة طفلين وامرأة في قصف حوثي استهدف قرية بمحافظة الجوف اليمنية
الاثنين 1440/11/5 هـ الموافق 2019/07/08 م واس
الجوف 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس
أصيب طفلان وامرأة اليوم خلال قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على قرية الغيل غرب محافظة الجوف اليمنية.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفت قرية الغيل المأهولة بالسكان ما أسفر عن إصابة طفلين وامرأة بجروح بليغة.. مشيراً إلى أنهُ نقل الجرحى إلى مستشفى الجوف العام لتلقي العلاج.
// انتهى //
21:09ت م
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