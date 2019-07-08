الجوف 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأصيب طفلان وامرأة اليوم خلال قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على قرية الغيل غرب محافظة الجوف اليمنية.وأوضح مصدر محلي بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفت قرية الغيل المأهولة بالسكان ما أسفر عن إصابة طفلين وامرأة بجروح بليغة.. مشيراً إلى أنهُ نقل الجرحى إلى مستشفى الجوف العام لتلقي العلاج.// انتهى //21:09ت م0254