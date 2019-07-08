القطيف 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليه 2019 م واسينظم مركز زهور المستقبل التابع لجمعية تاروت الخيرية غداً، أمسية بعنوان "أضواء على الحياة الزوجية وحقائقها" وذلك في مقر المركز بتاروت.وتناقش الأمسية التي يقدمها المدرب شفيق آل سيف عددًا من المحاور، منها مكانة الزواج وعقد القران ، ومرحلة الخطوبة ومرحلة الزواج والتغيرات فيهما، وكيف نبني شراكة ناجحة، والاحتواء الحقيقي، والتعاون طريق السعادة، والحوار ومرونة التفاهم، وتقبل النصيحة والتدخلات، وفنية القيادة والعلاجات الناجحة.// انتهى //21:30ت م0256