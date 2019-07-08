الدمام 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليه 2019 م واسأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين حزمة جديدة من البرامج والدورات التدريبية المجانية والمدعومة، وذلك ضمن خطتها في التحول الإستراتيجي التي تهدف إلى تطوير المهندسين وزيادة كفاءتهم الفنية والمهنية وتحديثها بشكل دوري من خلال إضافة دورات هندسية متخصصة كدورة "أساسيات إدارة المرافق" التي تعدّ من الدورات الجديدة للمبتدئين والمهندسين والمطورين والمشغلين استفاد منها 19 مهندساً حصلوا على شهادة "مدير مرافق معتمد"، بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق.وأوضح رئيس مجلس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني أن الهيئة السعودية للمهندسين حريصة على رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل والارتقاء بقدرات المهندسين باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني لتمكنهم من ممارسة المهنة بفاعلية.وبيّن أن الهيئة عقدت برنامجها الصيفي بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء الذي استهدف الطلاب حديثي التخرج في تخصصي الهندسة الكهربائية والميكانيكية، حيث اشتمل كل تخصص على 10 دورات مدتها 8 أسابيع تتخلّلها زيارات ميدانية ، ويُعدّ البرنامج التأهيلي الذي عقدته الهيئة بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الجبيل للطلبة حديثي التخرج أحد البرامج المدعومة في أربع تخصصات هندسية هي الكهربائية والميكانيكية والكيميائية وهندسة الأجهزة والتحكم حيث غُطي ما يزيد عن 86% من مقاعد المتدربين التي جرى فيها تطوير كفاءة المتدربين وفاعليتهم وتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم في التعامل وفقاً لمتطلبات سوق العمل.وأكّد المهندس الشهراني أنّ الهيئة السعودية للمهندسين تحرص في برامجها التدريبية على تقديم دورات متخصّصة وعامّة في مجالات هندسية متعدّدة منها: دورة "إدارة المشاريع الفعّالة PMP"، تهدف لإدارة المشروع وشرح عمليات التخطيط والمراقبة والتحكم والإقفال ودورة "نظم المعلومات الجغرافية GIS" التي تعمل على تعريف المتدرّب بجمع وإدخال ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات المكانية والوصفية لأهداف محدّدة.// انتهى //21:33ت م0257