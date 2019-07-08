ايبرناي 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسحقق الفرنسي جوليان ألافيليب القميص الأصفر من الهولندي مايك تونيسن، وذلك عقب فوزه اليوم بالمرحلة الثالثة للنسخة الـ 106 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية الذي انطلق السبت الماضي من العاصمة البلجيكية بروكسل على أن يختتم في 28 يوليو بعد 21 مرحلة في جادة الشانزيليزيه .وقطع ألافيليب مسافة المرحلة التي ربطت بين بينش (بلجيكا) وإيبيرناي والبالغة 215 كلم بزمن 4 ساعات و40 دقيقة و29 ثانية بمعدل وسطي بلغ 46,1 كلم/ساعة متقدما بفارق 26 ثانية على الاسترالي مايكل ماتيوز والبلجيكي جاسبر ستويفين .// انتهى //21:37ت م0258