رياضي / بطولة ويمبلدون لكرة المضرب: الصربي ديوكوفيتش يتأهل إلى ربع النهائي
الاثنين 1440/11/5 هـ الموافق 2019/07/08 م واس
لندن 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس
تأهل حامل اللقب المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب للمرة الحادية عشرة في مسيرته، بفوزه اليوم على الفرنسي أوغو هومبير بنتيجة 6 - 3، 6 - 2، و6 - 3 .
وسيلاقي ديوكوفيتش، البلجيكي دافيد غوفان في الدور المقبل، علما بأن الصربي تغلب على البلجيكي المصنف 21 في ويمبلدون، في خمس من المواجهات الست التي جمعت بينهما حتى الآن.
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21:41ت م
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