لندن 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واستأهل حامل اللقب المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب للمرة الحادية عشرة في مسيرته، بفوزه اليوم على الفرنسي أوغو هومبير بنتيجة 6 - 3، 6 - 2، و6 - 3 .وسيلاقي ديوكوفيتش، البلجيكي دافيد غوفان في الدور المقبل، علما بأن الصربي تغلب على البلجيكي المصنف 21 في ويمبلدون، في خمس من المواجهات الست التي جمعت بينهما حتى الآن.// انتهى //21:41ت م0259