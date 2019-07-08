القاهرة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسحقق منتخب كوت ديفوار فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب مالي بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، وذلك على ملعب "السويس الجديد"، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).ونجح نجم منتخب الأفيال "ويلفريد زاها" في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من زمن المباراة، ليقود منتخب كوت ديفوار إلى دور الثمانية من بطولة أمم أفريقيا 2019، وبهذا الفوز سيواجه يوم الخميس المقبل على ملعب "السويس الجديد" منتخب كوت ديفوار نظيره الجزائري، الذي تخطى أمس منتخب غينيا بثلاثية.// انتهى //21:47ت م0260