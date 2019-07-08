السيح 05 ذو القعدة 1440هـ الموافق 08 يوليو 2019م واس‏يقيم الملتقى الصيفي الجامعي في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً، دورة بعنوان " كيف تخطط حياتك " وذلك في إسكان الطلاب بمقر الجامعة في مدينة السيح.وتتناول الدورة التي ينفذها المهندس يزيد بن عبدالعزيز الحقباني عدة محاور، ومنها التعرف على الذات والتعرف على المحطات السبع لرسم الإستراتيجية الشخصية، وبناء منظومة القيم الخاصة، وكتابة الأهداف الذكية.وتأتي الدورة ضمن المناشط والبرامج المجتمعية التي ينظمها الملتقى خلال إجازة الصيف، الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //21:47ت م0261