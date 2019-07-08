ينبع 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسنظم برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع اليوم ندوة تعريفية عن المنصة الوطنية لسلامة المرضى " صوتك " ، بحضور وفد من المركز السعودي لسلامة المرضى، وممثلي المنشآت الصحية بمدينة ينبع الصناعية .وبدأت الندوة بنبذة تعريفية عن المركز السعودي لسلامة المرضى وأهدافه المتمثلة في توفير خدمات رعاية صحية خالية من الأضرار، والتقليل من الأخطاء الطبية في النظام الصحي السعودي من خلال التعاون مع أصحاب العلاقة لتطوير سياسات وإجراءات رعاية صحية أكثر أماناً للجميع ، كما تم التعريف بالمنصة الوطنية للإبلاغ عن الأحداث " صوتك " تمهيداً لإطلاقها .تجدر الإشارة إلى أن برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع يسعى دائماً على مد جسور التوصل مع الجهات والمنظمات التي تعمل على تطوير الرعاية الطبية، لما في ذلك من دعم لمسيرة العمل الصحي وتحسين وجودة الرعاية الصحية بمدينة ينبع الصناعية.// انتهى //21:50ت م0262