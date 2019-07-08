رام الله 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تفضله بالتوجيه باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440 هـ .جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه.//انتهى //22:02ت م0263