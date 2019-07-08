عام / مجلس الوزراء الفلسطيني يشكر خادم الحرمين الشريفين على استضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء
الاثنين 1440/11/5 هـ الموافق 2019/07/08 م واس
رام الله 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس
أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تفضله بالتوجيه باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440 هـ .
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه.
//انتهى //
22:02ت م
0263