فيينا 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها به بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015.وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان: إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%".وأكدت الوكالة في الأول من يوليو الجاري أن إيران تجاوزت قليلاً المستوى المرخص لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب المحدد ب300 كلغ.مما يذكر أن الخروقات الإيرانية للاتفاق النووي ستبحث الأربعاء القادم خلال جلسة استثنائية لحكام الوكالة في مقرها في فيينا.// انتهى //22:08ت م0264