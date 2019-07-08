الخرطوم 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأكد وفد البرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي اليوم لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وقوفهم مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.جاء ذلك خلال لقاء البرهان اليوم في الخرطوم وفد البرلمان العربي الذي قدم للوفد شرحًا بشأن تطورات الأوضاع بالبلاد بعد الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير.وأكد رئيس البرلمان العربي، في تصريحات صحفية، أن زيارتهم للسودان تأتي في إطار تضامن ودعم البرلمان العربي للسودان قيادة وشعبًا، ومباركة الاتفاق بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، متمنيًا أن يكون الاتفاق بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة في السودان.وأكد السلمي أن البرلمان العربي سيواصل ويستمر في خطة العمل التي بدأها في وقت سابق لمطالبته الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مبينًا أن وفد البرلمان العربي سيعقد خلال هذه الزيارة عددًا من اللقاءات بقوى إعلان الحرية والتغيير ومبعوث الاتحاد الإفريقي والمبعوث الأثيوبي وقوى مدنية سياسية متعددة من أطياف الشعب السوداني.// انتهى //22:21ت م0267