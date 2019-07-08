الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، المعسكر التدريبي لبرنامج رواد التقنية في دورته الأولى الهادفة لتطوير مهارات وقدرات (400) مشارك من رواد الأعمال الشباب، وتزويدهم بمهارات الذكاء الاصطناعي والذي يعد أولوية في رؤية المملكة 2030 ومبادراتها، والتي تركز على بناء المستقبل والارتقاء بمكانة المملكة على مستوى العالم.ومن المقرر أن يُتيح المعسكر والذي ستنتظم فعالياته بالتوالي في كل من (جدة " ثول " باستضافة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، والرياض والأحساء وعرعر) الفرصة للمشاركين لاكتساب خبرة عملية، حيث سيتلقى المشاركون وعلى مدى خمسة أيام من خلال مسرعات الأعمال والتي تحتوي على برنامجين أحدهما تدريبي وآخر إرشادي، تدريباً مكثفاً على استخدام التقنية والتي باتت تلعب دوراً متنامياً في نمو وتقدم الأعمال في عالم يشهد تغيرات متسارعة، وسيتم في ختام البرنامج تكريم أصحاب الأفكار الفائزة.وحول المعسكر أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان أن المعسكر سيسهم في تزويد المشاركين بالمهارات التقنية اللازمة في مجالاتهم المختلفة، حيث يوفر الفرصة للتركيز على مجالات أوسع في الذكاء الاصطناعي وتوسيع دائرة البرامج التقنية التدريبية في مختلف أنحاء المملكة، ويركز على تعريف المنتسبين بأبرز التقنيات الناشئة في مجال تعلم الآلات وعلوم البيانات.وأوضح أن التطورات المتسارعة في استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، تفرض علينا أن نقيّم فجوة المهارات الرقمية الحالية والمستقبلية، وأن نعمل على جسّرها، مؤكدًا أن المعسكر يشكل في مجمله فرصة قيّمة، تقدمها الوزارة لأبناء وبنات الوطن، على طريق صناعة أجيال سعودية تقنية مبدعة، وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل التقني الواعد في المملكة، وتحقيق التحول الرقمي المنشود.وثمَّن الثنيان ما تقوم به مختلف الجهات الحكومية والخاصة على صعيد دعم أبناء وبنات الوطن في شتى المجالات ليكونوا قادرين على مواكبة تطورات العصر، عبر تزويد الشباب بالتقنية وتمليكهم أدوات المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تفخر بشراكتها مع بنك التنمية الاجتماعية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لإنجاح النسخة الأولى من المعسكر التدريبي لبرنامج رواد التقنية، وتطمح لأن تشمل مثل هذه البرامج شريحة واسعة من الشباب السعودي.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تبذل جهوداً مستمرة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر ذي صناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة.// انتهى //22:39ت م0268